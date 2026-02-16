Voyage au coeur de l’IA histoire, usages et perspectives Auditorium MA.AT Arcachon

Voyage au coeur de l’IA histoire, usages et perspectives

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

L’Intelligence Artificielle expliquée simplement d’où elle vient, où elle nous mène …

Cette conférence présentera l’histoire de l’intelligence artificielle, des pionniers comme Alan Turing jusqu’aux modèles modernes tels que ChatGPT, en partageant aussi une expérience avec AIBO chez Sony.

On expliquera comment l’IA s’intègre aujourd’hui dans notre quotidien et quels outils simples chacun peut utiliser pour écrire, apprendre, organiser ou créer. On montrera de manière accessible que l’IA n’est pas un mystère, mais un soutien concret à nos activités.

Enfin on abordera l’éthique et le cadre européen pour rappeler que l’humain reste au centre de cette transformation. .

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyage au coeur de l’IA histoire, usages et perspectives

L’événement Voyage au coeur de l’IA histoire, usages et perspectives Arcachon a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Arcachon