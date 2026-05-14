Concert par l’Association des Musiciens de la Gironde (AMA) Temple protestant d’Arcachon Arcachon
Concert par l’Association des Musiciens de la Gironde (AMA) Temple protestant d’Arcachon Arcachon lundi 25 mai 2026.
Arcachon
Concert par l’Association des Musiciens de la Gironde (AMA)
Temple protestant d’Arcachon 2 Allée Anglicane Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 16:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Musique classique Bach-Purcell-Brahms-Fauré Piano Violon violoncelle flute traversière .
Temple protestant d’Arcachon 2 Allée Anglicane Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 61 16 66 guy.auriol@free.fr
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English : Concert par l’Association des Musiciens de la Gironde (AMA)
L’événement Concert par l’Association des Musiciens de la Gironde (AMA) Arcachon a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Arcachon
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