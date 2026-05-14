Concert par l’Association des Musiciens de la Gironde (AMA) Temple protestant d’Arcachon Arcachon

Arcachon

Concert par l’Association des Musiciens de la Gironde (AMA)

Temple protestant d’Arcachon 2 Allée Anglicane Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 16:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Musique classique Bach-Purcell-Brahms-Fauré Piano Violon violoncelle flute traversière .

Temple protestant d’Arcachon 2 Allée Anglicane Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 61 16 66 guy.auriol@free.fr

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English : Concert par l’Association des Musiciens de la Gironde (AMA)

L’événement Concert par l’Association des Musiciens de la Gironde (AMA) Arcachon a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Arcachon