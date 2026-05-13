Voyage au cœur des mondes naturels et culturels, Muséum d’histoire naturelle et d’ethnographie, Colmar

Voyage au cœur des mondes naturels et culturels Samedi 23 mai, 18h30 Muséum d’histoire naturelle et d’ethnographie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar vous ouvre gratuitement ses portes de 18h30 à 23h.

C’est l’occasion de redécouvrir le musée et la grande diversité de ses collections dans une toute nouvelle ambiance depuis le rafraichissement opéré en 2025… Les animaux naturalisés d’Alsace et d’ailleurs y côtoient les fossiles d’espèces aujourd’hui disparues. Les roches et minéraux vous racontent silencieusement l’Histoire de la Terre sur des millions d’années. Les collections ethnographiques vous emmènent à la rencontre des cultures du monde entier et la collection égyptienne vous conte des mythes fascinants de l’Egypte ancienne…

Muséum d’histoire naturelle et d’ethnographie 11 Rue Turenne, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33389238415 http://www.museumcolmar.org Situé au cœur du quartier historique de la Petite Venise, le Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar tient ses origines d’une société savante fondée en 1859. Reconnu Musée de France depuis 2003, il s’investit pleinement dans la conservation, l’enrichissement et la valorisation de ses collections – près de 135 000 spécimens – et dans la diffusion des connaissances scientifiques. À tout âge, ses nouveaux espaces et la diversité de ses collections sont autant de possibilités pour l’apprentissage et la découverte du patrimoine naturel et culturel de notre planète. Bus : Ligne 6 – Arrêt Marché couvert. Parking de la Montagne verte, Turenne ou Saint-Josse.

À l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar vous ouvre gratuitement ses portes de 18h30 à 23h.

© MHNEC