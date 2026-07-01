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Voyage au Québec Guinguette Ty Légumes Plouguiel

mercredi 15 juillet 2026 · Guinguette Ty Légumes · Plouguiel

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Guinguette Ty Légumes
Adresse
4 Rue des Écoles
Ville
22220 Plouguiel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plouguiel

Voyage au Québec

Guinguette Ty Légumes 4 Rue des Écoles Plouguiel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Voyage au Québec est un spectacle de contes à partir de 5 ans.

Ces contes de et avec Marlène Jaïn sont librement inspirés de la tradition.

Durée 40 minutes.
Sans réservation.   .

Guinguette Ty Légumes 4 Rue des Écoles Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 17 54 58 

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English :

L’événement Voyage au Québec Plouguiel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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