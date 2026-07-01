Voyage au Québec Guinguette Ty Légumes Plouguiel
mercredi 15 juillet 2026 · Guinguette Ty Légumes · Plouguiel
Informations pratiques
Plouguiel
Voyage au Québec
Guinguette Ty Légumes 4 Rue des Écoles Plouguiel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Voyage au Québec est un spectacle de contes à partir de 5 ans.
Ces contes de et avec Marlène Jaïn sont librement inspirés de la tradition.
Durée 40 minutes.
Sans réservation. .
Guinguette Ty Légumes 4 Rue des Écoles Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 17 54 58
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English :
L’événement Voyage au Québec Plouguiel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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