Voyage au Québec Guinguette Ty Légumes Plouguiel

Informations pratiques

Plouguiel

Voyage au Québec

Guinguette Ty Légumes 4 Rue des Écoles Plouguiel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Voyage au Québec est un spectacle de contes à partir de 5 ans.

Ces contes de et avec Marlène Jaïn sont librement inspirés de la tradition.

Durée 40 minutes.

Sans réservation. .

Guinguette Ty Légumes 4 Rue des Écoles Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 17 54 58

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English :

L’événement Voyage au Québec Plouguiel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose