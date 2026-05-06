Voyage en Musique Festival – Soirée inaugurale ¡ España !, Le Garage Moderne, Bordeaux

Voyage en Musique Festival – Soirée inaugurale ¡ España ! Jeudi 7 mai, 20h00 Le Garage Moderne Gironde

Tarif standard : 20€, tarif réduit : 15€, Carte Jeune : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T20:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T20:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00

Cette première escale musicale célèbre la richesse et la diversité du patrimoine espagnol, entre passion ardente et délicatesse expressive.

Au fil du concert, les œuvres choisies dessinent un paysage sonore contrasté, mêlant danses enflammées, pièces lyriques et inspirations populaires revisitées. Les compositeurs espagnols y côtoient des regards croisés venus d’ailleurs, offrant une vision sensible et nuancée de cette culture profondément ancrée dans l’émotion et le mouvement.

Portée par une énergie solaire et une intensité communicative, cette soirée inaugurale promet une immersion sensorielle où tradition et modernité dialoguent avec éclat. Une invitation au voyage, où la musique devient langage universel et fait battre le cœur de l’Espagne au rythme du festival.

Artistes:

Justine Maucurier – contralto

Stéphane Rougier – violon

Artavazd Kachatrian – piano

Le Garage Moderne 176 Rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « aair.communication@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/aair-art-accessible-inspirant-et-rayonnant/evenements/festival-voyage-en-musique »}, {« type »: « link », « value »: « https://aairculture.fr/festival-voyage-en-musique »}]

La soirée de lancement du festival Voyage en Musique invite le public à plonger au cœur de l’Espagne, terre vibrante où chaque rue semble résonner de rythmes et de mélodies. concert festival

Festival Voyage en Musique