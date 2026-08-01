Voyage musical à travers le temps église Moutiers-en-Puisaye

Informations pratiques

Moutiers-en-Puisaye

Voyage musical à travers le temps

église Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 16:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

La clé des Chants clôture son sage d’été et vous invite à un voyage musical à travers le temps. Baroque Classique Romantique moderne contemporain. Venez nombreux. .

église Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-moutiers-en-puisaye@wanadoo.fr

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English : Voyage musical à travers le temps

L’événement Voyage musical à travers le temps Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !