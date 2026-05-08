Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Voyage musical aux sonorités relaxantes Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Voyage musical aux sonorités relaxantes Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron mercredi 19 août 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 25, rue de la libération

Ville : 17650 Saint-Denis-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Denis-d’Oléron

Voyage musical aux sonorités relaxantes

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 15:45:00

Date(s) :
2026-08-19

Laissez-vous porter par un voyage sonore apaisant mêlant voix, harpe et percussions autour de la thématique de l’eau.
Sur inscription Gratuit public familial
  .

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18  mediatequestdenisoleron@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be carried away by a soothing sonic journey combining voice, harp and percussion around the theme of water.
Registration required Free family audience

L’événement Voyage musical aux sonorités relaxantes Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime)