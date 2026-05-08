Voyage musical aux sonorités relaxantes Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Saint-Denis-d’Oléron

Voyage musical aux sonorités relaxantes

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 15:45:00

Date(s) :

2026-08-19

Laissez-vous porter par un voyage sonore apaisant mêlant voix, harpe et percussions autour de la thématique de l’eau.

Sur inscription Gratuit public familial

.

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be carried away by a soothing sonic journey combining voice, harp and percussion around the theme of water.

Registration required Free family audience

L’événement Voyage musical aux sonorités relaxantes Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes