Voyage musical Payador Théâtre des Charmes Eu

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu Seine-Maritime

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12

2026-05-12

De 9€ à 14€ Tout public

Figure populaire en Amérique du sud, le Payador est un musicien voyageur qui, tel un troubadour, se déplace de village en village et gagne sa vie en improvisant des vers rimés, en chantant des coplas sur un ton philosophique, contestataires ou autre, accompagné immanquablement de sa guitare.

Payador est une invitation au voyage musical qui propose de parcourir les différents paysages musicaux qui composent la fascinante Amérique latine. Un mélange de sensations, un dépaysement qui met en lumière la richesse et la diversité culturelle qui caractérise cette région du globe, parfois si éloignée, mais parfois si proche de la nôtre ; monde de migrations, de fraternité, de curiosité, en constante réinvention. .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 29 09 reservation.tdc@gmail.com

