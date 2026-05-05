Voyage sonore château de Thanville Thanvillé
Voyage sonore château de Thanville Thanvillé mercredi 20 mai 2026.
Thanvillé
Voyage sonore château de Thanville
château de Thanville Thanvillé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20 19:15:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Pour le mois de mai, offrez-vous un moment de pause au Château de Thanvillé un Voyage sonore détente & reconnexion
Un moment hors du temps dans ce lieu magique pour apaiser le mental, relâcher les tensions et se reconnecter à soi grâce aux vibrations du gong sacré, des bols chantants, du bol en cristal coeur, du tambour et d’instruments sacrés.
Installez-vous confortablement, laissez-vous porter…
Bienfaits du voyage sonore
• Calme le mental
• Réduit le stress
• Améliore le sommeil et la concentration au quotidien
• Atténue les tensions du corps
• Un moment de reconnexion à soi
Un voyage sonore comme un cocon de douceur.
Tapis, couverture & coussin à apporter .
château de Thanville Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 77 31 73 cynthia.gross73@yahoo.fr
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English :
L’événement Voyage sonore château de Thanville Thanvillé a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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