Thanvillé

Voyage sonore château de Thanville

château de Thanville Thanvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20 19:15:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Pour le mois de mai, offrez-vous un moment de pause au Château de Thanvillé un Voyage sonore détente & reconnexion

Un moment hors du temps dans ce lieu magique pour apaiser le mental, relâcher les tensions et se reconnecter à soi grâce aux vibrations du gong sacré, des bols chantants, du bol en cristal coeur, du tambour et d’instruments sacrés.

Installez-vous confortablement, laissez-vous porter…

Bienfaits du voyage sonore

• Calme le mental

• Réduit le stress

• Améliore le sommeil et la concentration au quotidien

• Atténue les tensions du corps

• Un moment de reconnexion à soi

Un voyage sonore comme un cocon de douceur.

Tapis, couverture & coussin à apporter .

château de Thanville Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 77 31 73 cynthia.gross73@yahoo.fr

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English :

L’événement Voyage sonore château de Thanville Thanvillé a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé