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Voyage sonore château de Thanville Thanvillé

Voyage sonore château de Thanville Thanvillé mercredi 20 mai 2026.

Adresse : château de Thanville

Ville : 67220 Thanvillé

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif :

Thanvillé

Voyage sonore château de Thanville

château de Thanville Thanvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20 19:15:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Pour le mois de mai, offrez-vous un moment de pause au Château de Thanvillé un Voyage sonore détente & reconnexion

Un moment hors du temps dans ce lieu magique pour apaiser le mental, relâcher les tensions et se reconnecter à soi grâce aux vibrations du gong sacré, des bols chantants, du bol en cristal coeur, du tambour et d’instruments sacrés.

Installez-vous confortablement, laissez-vous porter…

Bienfaits du voyage sonore

• Calme le mental
• Réduit le stress
• Améliore le sommeil et la concentration au quotidien
• Atténue les tensions du corps
• Un moment de reconnexion à soi
Un voyage sonore comme un cocon de douceur.

Tapis, couverture & coussin à apporter   .

château de Thanville Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 77 31 73  cynthia.gross73@yahoo.fr

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English :

L’événement Voyage sonore château de Thanville Thanvillé a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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