Voyages sonores D19 Larrau
jeudi 20 août 2026 · D19 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Voyages sonores
D19 Bureau d’accueil Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 11:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Au cœur de la foret d’Iraty, en Soule, laissez-vous porter par une parenthèse musicale apaisante.
Léa est chanteuse de voyages sonores, musicothérapeute, massothérapeute et praticienne en soins énergétiques Lahochi, Elle vous accompagne dans une expérience sensorielle profonde, où la voix, les instruments et les vibrations créent un véritable cocon de détente. La voix de Léa et les sonorités de ses instruments vous guident dans un voyage intérieur favorisant le lâcher-prise, la relaxation et le ressourcement. Une expérience immersive, accessible à tous, idéale pour retrouver calme et équilibre pendant votre séjour. Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets d’Iraty. Sur réservation. .
D19 Bureau d’accueil Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Voyages sonores
L’événement Voyages sonores Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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