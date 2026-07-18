Informations pratiques

Orbey

VTT DH encadré sur le Bike Park du Lac Blanc

348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 13:45:00

fin : 2026-08-23 16:45:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-22 2026-08-29

Un accompagnement VTT DH sur le Bike Park du Lac Blanc avec un moniteur. Une session adulte le matin et une session ados (12-16 ans) l’après-midi.

Vous aimez le VTT, la vitesse et les courbes, vous aimez prendre des risques et faire monter ton adrénaline, mais vous ne connaissez peut être pas encore le Bike Park du Lac Blanc pour évoluer en toute confiance.

Cette session collective de 3 heures est faite pour vous, grâce aux conseils d’un professionnel du vélo qui accompagne le groupe, votre moniteur vous mettra en confiance et vous prodiguera les conseils nécessaires, vous pourrez rester en sécurité et assurez votre évolution sur le park.

Une session pour adulte de 9h à 12h et une session pour les ados entre 12 et 16 ans de 13h45 à 16h45.

Sous réserve de suffisamment de participants.

Attention aux prérequis nécessaires pour participer

– Savoir rouler debout.

– Maîtriser sa vitesse dans une descente.

– Passer des obstacles à l’enrouler.

L’effectif peut être réduit et se transformer en cours particulier, ce par complément financier et accords des personnes pré inscrites.

Tarifs hors remontées mécaniques, hors matériel vélo et protection individuelle (casque intégrale obligatoire), hors assurance.

Location de vélo et protections sur demande en fonction des disponibilités .

348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 33 78 loisirsgo@gmail.com

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English :

DH mountain biking at the Lac Blanc Bike Park with an instructor. One adult session in the morning and one teen session (12-16 yrs) in the afternoon.

L’événement VTT DH encadré sur le Bike Park du Lac Blanc Orbey a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg