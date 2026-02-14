Fête de la tour du Faudé Orbey
Fête de la tour du Faudé Orbey samedi 15 août 2026.
Fête de la tour du Faudé
Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 11:30:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Fête traditionnelle autour de la tour du Faudé avec petite restauration et buvette.
C’est une tradition le 15 août, le Faudé est en fête ! Venez goûter à une ambiance conviviale dans un cadre verdoyant ! Petite restauration (saucisses grillées, frites), buvette et musique.
Accès à pieds depuis la ferme Francis Balthazard en 15 minutes. 0 .
Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional festival around the Faudé tower, with snack bar and refreshments.
L’événement Fête de la tour du Faudé Orbey a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg