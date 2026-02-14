Fête de la tour du Faudé Orbey

Fête de la tour du Faudé

Fête traditionnelle autour de la tour du Faudé avec petite restauration et buvette.

C’est une tradition le 15 août, le Faudé est en fête ! Venez goûter à une ambiance conviviale dans un cadre verdoyant ! Petite restauration (saucisses grillées, frites), buvette et musique.

Traditional festival around the Faudé tower, with snack bar and refreshments.

