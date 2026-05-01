Orbey

Film Les diaboliques

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Deux femmes s’unissent pour tuer le directeur qu’elles haïssent, mais son mystérieux corps disparaît après le crime.

Le film de la décennie 1950

Synopsis Dans une institution destinée à l’éducation des jeunes garçons, Christina et Nicole, respectivement épouse et maîtresse du directeur Michel Delasalle, s’associent afin d’assassiner l’homme qu’ells ont fini par haïr. Mais quelques jours après leur méfait, le corps de Michel disparaît.. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Two women unite to kill the director they hate, but his mysterious body disappears after the crime.

L’événement Film Les diaboliques Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg