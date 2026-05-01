Orbey

Film Le roi et l’oiseau

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Dans le royaume de Takicardie, une Bergère et un Ramoneur fuient un roi tyrannique avec l’aide d’un Oiseau insolent.

Le film de la décennie 1980

Synopsis Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

In the kingdom of Takicardie, a Shepherdess and a Chimney Sweep flee a tyrannical king with the help of an insolent Bird.

L’événement Film Le roi et l’oiseau Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg