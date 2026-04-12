Orbey

T’es du soir

Place du marché Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-08-14 2026-08-28

Véritable réinvention des soirées et veillées d’antan, venez nous montrer vos talents en poussant la chansonnette ou en dansant. La scène est à vous !

Venez prendre part à ces soirées conviviales, improvisées, ouvertes à tous et gratuites. Un moment d’échange autour de la musique, du chant, du conte, de la poésie, du théâtre, de la danse …selon l’envie des spect’acteurs . Une réinvention des soirées d’antan.

Restauration sur place proposée par le salon de thé Chocola’thé à partir de 19h.

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Place du marché Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 54 31 info@kaysersberg.com

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English :

We’ve reinvented the evenings and parties of yesteryear, so come and show off your talents with a song or dance. The stage is yours!

L’événement T’es du soir Orbey a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg