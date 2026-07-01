Film Le Chant des forêts Orbey
mercredi 22 juillet 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Film Le Chant des forêts
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
3 générations réunies pour vous faire découvrir la vie sauvage des forêts vosgiennes.
Synopsis Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
3 generations together to help you discover the wildlife of the Vosges forests.
L’événement Film Le Chant des forêts Orbey a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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