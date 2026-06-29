Orbey

Stage VTT Les bikers pour les 10-12 ans

348 Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-26

Les jeunes de 10 à 12 ans lors de ce stage apprennent à contrôler le VTT dans la pente et à adapter les développements aux terrains.

Les Bikers (de 10 à 12 ans) L’objectif est de prendre du plaisir et d’avoir des sensations à VTT sur un terrain de pleine nature. Les enfants contrôlent leur VTT dans la pente et adaptent les développements aux terrains

Les tarifs n’incluent pas les VTT, consulter Go loisirs en cas de besoin pour le service de location.

Minimum 4 enfants par session.

Inscription par courriel uniquement.

La navette des crêtes peut permettre un déplacement sur site en transport collectifs sur la ligne de bus régulière. .

348 Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 33 78 goloisiravelo@gmail.com

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English :

During this camp, 10–12-year-olds learn how to control their mountain bikes on slopes and adjust their gear ratios to suit the terrain.

L’événement Stage VTT Les bikers pour les 10-12 ans Orbey a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg