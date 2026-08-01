Informations pratiques

Orbey

Film Charlie et les kangourous

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 10:30:00

fin : 2026-08-16 12:15:00

Date(s) :

2026-08-16

Chris, ancien présentateur météo vedette, est bloqué dans une ville reculée d’Australie. Il y fait la connaissance de Charlie, une fille passionnée par les kangourous,

Synopsis Après une panne de voiture, Chris, ancien présentateur météo vedette, se retrouve bloqué dans une petite ville reculée d’Australie. Il y fait la connaissance de Charlie, une petite fille aborigène de 12 ans passionnée par les kangourous, et qui partageait cet amour des animaux avec son père aujourd’hui disparu. Une amitié improbable va alors se nouer entre eux. Ensemble, ils vont recueillir et soigner des bébés kangourous orphelins et leur offrir une seconde chance. Une aventure qui transformera leur vie… Inspiré d’une incroyable histoire vraie. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Chris, a former star weather anchor, is stranded in a remote town in Australia. There, he meets Charlie, a girl who is passionate about kangaroos,

L’événement Film Charlie et les kangourous Orbey a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg