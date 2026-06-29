Stage VTT Les biclous tout terrain 8 9 ans Orbey
Stage VTT Les biclous tout terrain 8 9 ans Orbey mercredi 22 juillet 2026.
Orbey
Stage VTT Les biclous tout terrain 8 9 ans
348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-26
Découverte du VTT, les enfants entre 8 et 9 ans roulent sur des parcours en effectuant des premiers slaloms et passent des obstacles en sécurité.
Cours collectif de VTT pour enfants. L’objectif est je conduis mon vélo sur des parcours en effectuant mes premiers slaloms, je passe des obstacles en sécurité
Pour les enfants de 8 à 9 ans.
Prêt de VTTs sur demande par complément, nous consulter.
Sous réserve de quatre inscrits par créneau. Sur inscription par courriel uniquement.
La navette des crêtes peut permettre un déplacement sur site en transport collectifs sur la ligne de bus régulière
.
348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 33 78 goloisiravelo@gmail.com
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English :
In this mountain biking introductory course, children ages 8 to 9 ride along trails, attempting their first slaloms and navigating obstacles safely.
L’événement Stage VTT Les biclous tout terrain 8 9 ans Orbey a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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