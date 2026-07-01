Informations pratiques

Orbey

Film Les caprices de l’enfant roi

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Exfiltré pendant la Fronde, le futur Louis XIV grandit auprès de Molière et Cyrano dans une aventure pleine de panache.

Synopsis 1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Abducted during the Fronde, the future Louis XIV grew up alongside Molière and Cyrano in an adventure full of panache.

L’événement Film Les caprices de l’enfant roi Orbey a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg