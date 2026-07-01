Informations pratiques

Orbey

Film La bataille De Gaulle Partie 2

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :

2026-07-17

En 1940, un Général refuse la défaite et rallie les premiers résistants. Un film puissant sur la naissance d’un combat pour la liberté de la France.

Synopsis Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

In 1940, a general refused to accept defeat and joined the first members of the Resistance. A powerful film about the birth of the fight for France’s freedom.

L’événement Film La bataille De Gaulle Partie 2 Orbey a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg