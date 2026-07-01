Informations pratiques

Orbey

Film Fils de personne

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20 22:15:00

Date(s) :

2026-07-20

Un drame réunit un père et son fils dans un voyage en Thaïlande. Une quête émouvante où se construit un véritable lien familiale.

Synopsis À peine arrivé en France, le petit Mapring, 4 ans, perd sa nouvelle mère dans un accident de voiture. Thomas dévasté, seul face à cet enfant qui ne le reconnaît pas encore comme père, décide de retourner en Thaïlande pour retrouver sa famille biologique et lui donner une nouvelle chance. Mais au cœur de ce voyage de la renaissance, une autre histoire se tisse celle d’un lien fragile qui se construit, le face-à-face bouleversant d’un père et d’un fils qui doivent apprendre à s’apprivoiser. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

A tragedy brings a father and his son together on a trip to Thailand. A moving journey in which a true family bond is forged.

L’événement Film Fils de personne Orbey a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg