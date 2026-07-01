Film Backrooms Interdit aux moins de 12 ans Orbey
samedi 18 juillet 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Film Backrooms Interdit aux moins de 12 ans
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Derrière une porte oubliée se cache un labyrinthe où la réalité vacille. Un thriller horrifique sous haute tension.
Synopsis Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d’un magasin de meubles.
Film interdit aux moins de 12 ans. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
Behind a forgotten door lies a labyrinth where reality blurs. A high-tension horror thriller.
L’événement Film Backrooms Interdit aux moins de 12 ans Orbey a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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