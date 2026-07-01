UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orbey

Film Backrooms Interdit aux moins de 12 ans Orbey

samedi 18 juillet 2026 · Orbey

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
23 Rue Charles De Gaulle
Ville
68370 Orbey
Département
Haut-Rhin
Tarif

Orbey

Film Backrooms Interdit aux moins de 12 ans

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Derrière une porte oubliée se cache un labyrinthe où la réalité vacille. Un thriller horrifique sous haute tension.
Synopsis Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d’un magasin de meubles.

Film interdit aux moins de 12 ans.   .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45  contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Behind a forgotten door lies a labyrinth where reality blurs. A high-tension horror thriller.

L’événement Film Backrooms Interdit aux moins de 12 ans Orbey a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

À voir aussi à Orbey (Haut-Rhin)