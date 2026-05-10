“Wagon d’histoires” – entre-sorts racontés La Petite Cure (café associatif) Nantes
“Wagon d’histoires” – entre-sorts racontés La Petite Cure (café associatif) Nantes vendredi 5 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 19:00 – 20:00
Gratuit : non Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
« Chers voyageurs, nous vous remercions d’avoir pris place à bord de notre wagon des histoires. Ce voyage très particulier va nous emporter dans des univers singuliers, réels ou totalement inventés… Vous êtes prêts ?»Des escales à travers des poèmes, des impromptus poétiques et des histoires. De celles qui aiment la liberté de penser, de décider et de choisir, qui réfléchissent à l’égalité des gens et des genres et à notre relation à dame nature. Entre les histoires, la conteuse-cheffe de bord fabrique les ambiances sonores bruitées à vue (caisse claire, sanza, objets héréroclites…). Narration, jeu, bruitages sonores : Crystel LevénèsRegard Extérieur : Monsieur MouchCréation lauréate de F.A.R.S 2025-26 au Grand Lieu du Conte www.crystel-levenes.fr/wagon-dhistoires/
La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300
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