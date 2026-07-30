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Walid Ben Selim – «Here and Now» La Confluence – Betton Betton
samedi 13 mars 2027 · La Confluence - Betton · Betton
Informations pratiques
Walid Ben Selim – «Here and Now» La Confluence – Betton Betton Samedi 13 mars 2027, 20h30
Avec Here and Now, Walid Ben Selim explore les horizons de la poésie soufie. Il met en musique des vers millénaires et se fait porte-voix des plus grands poètes de langue arabe.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-13T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-03-13T22:00:00.000+01:00
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La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton
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