UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Betton

Walid Ben Selim – «Here and Now» La Confluence – Betton Betton

samedi 13 mars 2027 · La Confluence - Betton · Betton

Informations pratiques

Début
samedi 13 mars 2027
Fin
samedi 13 mars 2027
Lieu
La Confluence - Betton
Adresse
Place Charles de Gaulle, Betton, France
Ville
Betton

Walid Ben Selim – «Here and Now» La Confluence – Betton Betton Samedi 13 mars 2027, 20h30

Avec Here and Now, Walid Ben Selim explore les horizons de la poésie soufie. Il met en musique des vers millénaires et se fait porte-voix des plus grands poètes de langue arabe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-13T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-03-13T22:00:00.000+01:00

1
 

La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Betton