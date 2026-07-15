Walid Ben Selim & Marie-Marguerite Cano Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Walid Ben Selim & Marie-Marguerite Cano

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-03-12 21:50:00

Date(s) :

2027-02-12

Dans un choc des cultures fondateur, Walid Ben Selim se fait le porte-voix des plus grands noms de la poésie soufie. À travers cet Orient mythique, mystique et millénaire, celui-ci cherche à percer la vibration première dans un souffle épique et méditatif.

Accompagné par la virtuose harpiste classique, Marie-Marguerite Cano, il fonde un espace de spiritualité musicale, une forme d’échange entre la langue parlée arabe et la langue inaccessible et symbolique de la harpe. Un fief poétique semé d’amour et de joie triomphal. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Walid Ben Selim & Marie-Marguerite Cano

L’événement Walid Ben Selim & Marie-Marguerite Cano Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme