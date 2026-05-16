Walid Ben Selim Chapelle de l’Annonciade Martigues

Informations pratiques

Martigues

Walid Ben Selim

Dimanche 4 octobre 2026 de 18h à 19h10. Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 18:00:00

fin : 2026-10-04 19:10:00

Date(s) :

2026-10-04

Dans l’écrin de la Chapelle de l’Annonciade, ce concert s’inscrit en écho à l’exposition du musée ZIEM consacrée à Ernest Pignon-Ernest, dont l’œuvre, profondément habitée par la poésie, a notamment dialogué avec les mots de Mahmoud Darwich.

Avec Here and Now, Walid Ben Selim donne à entendre les grands textes de la poésie arabe soufie et contemporaine. Sa voix, ample et vibrante, porte une parole d’amour, d’exil et de présence au monde, dans une adresse à la fois intime et universelle. À ses côtés, la harpiste Marie-Marguerite Cano déploie un paysage sonore d’une grande finesse. Les cordes de la harpe, tantôt cristallines, tantôt profondes, ouvrent un espace de résonance où la langue devient musique, où chaque vibration prolonge le souffle du poème. De cette rencontre naît un moment suspendu, entre Orient et Occident, entre mémoire et création. Une expérience sensible, à écouter comme une traversée intérieure… ici et maintenant.

Ici et maintenant, entre les débris du chose et du rien nous vivons dans les faubourgs de l’Éternité. Mahmoud Darwich



Exposition Carte blanche à Ernest Pignon-Ernest du 23 mai au 15 novembre 2026 au Musée Ziem, Martigues (entrée libre). .

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

Set within the exquisite Chapel of the Annonciade, this concert echoes the ZIEM Museum’s exhibition dedicated to Ernest Pignon-Ernest—an artist whose work, deeply imbued with poetry, has notably engaged in a dialogue with the words of Mahmoud Darwish.

L’événement Walid Ben Selim Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues