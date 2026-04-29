Wallace Cleaver + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 20:00 – 23:00

Gratuit : non Prévente : 27€ | Carte Stereolux : 22€ | Abonné·e partenaire : 22€

Ce rappeur de Blois fait un pas de côté dans le rap français. Porté par des textes introspectifs, il explore aussi le terrain de la chanson, de la pop et du spoken-word, l’ambition étant de créer son propre sillon. Son nouvel album, Marcel est une déflagration intime où il s’affirme pleinement, résultat d’une décennie de recherche, de doutes, de reconstruction. Sa plume, sa voix, son univers, tout converge. Et on admire.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/wallace-cleaver-1ere-partie-05112026-1900



Afficher la carte du lieu STEREOLUX et trouvez le meilleur itinéraire

