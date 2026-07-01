Wanted Marguerite, Médiathèque Romain Rolland, Saint-Dizier
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Romain Rolland · Saint-Dizier
Informations pratiques
Wanted Marguerite Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Romain Rolland Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
La Princesse Marguerite s’est enfuie de chez ses parents car ils voulaient la marier contre son gré au cousin Jean-Eudes de la Chaise Percée… Le roi et la reine engagent alors un détective privé : l’inspecteur Don José. Sur son chemin, l’attendent plus d’un obstacle : des chats, une sorcière et même une mouche !
Arrivera-t-il à surmonter ces épreuves ? Retrouvera-t-il la Princesse Marguerite ? Empochera-t-il les 10 000 bonbons de récompense ?
Médiathèque Romain Rolland 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 0325565666 https://mediatheques.saintdizierderetblaise.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Biblis en folie 2026
©Médiathèque Romain Rolland
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