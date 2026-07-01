Wanted Marguerite, Médiathèque Romain Rolland, Saint-Dizier

Informations pratiques

Wanted Marguerite Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Romain Rolland Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

La Princesse Marguerite s’est enfuie de chez ses parents car ils voulaient la marier contre son gré au cousin Jean-Eudes de la Chaise Percée… Le roi et la reine engagent alors un détective privé : l’inspecteur Don José. Sur son chemin, l’attendent plus d’un obstacle : des chats, une sorcière et même une mouche !

Arrivera-t-il à surmonter ces épreuves ? Retrouvera-t-il la Princesse Marguerite ? Empochera-t-il les 10 000 bonbons de récompense ?

Médiathèque Romain Rolland 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 0325565666 https://mediatheques.saintdizierderetblaise.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Biblis en folie 2026

©Médiathèque Romain Rolland