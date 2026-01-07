We Love Green au bois de Vincennes Bois de Vincennes Paris

Toujours au cœur du bois de Vincennes, le festival propose de nombreuses têtes d’affiche comme Ninho.

We Love Green, c’est aussi trois jours de concerts, de rencontres et d’explorations, et une programmation qui joue avec les codes et les vibrations de l’époque. Fidèle à son ambition de réunir différentes formes de créations, le festival poursuit sa mission de défrichage et de fusion en connectant l’ensemble des musiques actuelles. Depuis 2011, l’événement rassemble jusqu’à 80 000 personnes.

Du rap à la techno en passant par la pop, la soul ou la chanson française, We Love Green ouvre une nouvelle fenêtre sur les mondes de demain. Une expérience en réalité augmentée qui engage aussi bien le corps que l’esprit.

Rendez-vous du 5 au 7 juin 2026 au bois de Vincennes pour une nouvelle édition très attendue du festival We Love Green, entre concerts, rencontres, et exploration. Gorillaz, Théodora, Disiz, Charlotte Cardin ou encore Feu! Chatterton sont attendus cette année.

Du vendredi 05 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

payant

Billetterie à venir

Public adultes.

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris



