Toulouse

WEACT #17 WEEK-END DE L’ART CONTEMPORAIN DE TOULOUSE & SA MÉTROPOLE DU RÉSEAU PINKPONG

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-03

Rendez-vous incontournable pour tous.tes les amoureux.ses de l’art, le Week-End de l’Art Contemporain de Toulouse et sa métropole a lieu pour une 17ème édition ! Le réseau PinkPong vous propose d’arpenter à pied ou en bus la métropole à la découverte de la création contemporaine.

Au programme de ces cinq jours vernissages, performances dansées, visites, rencontres, médiations, moments de partage, parcours en bus…

Le WEACT vous entraine jusqu’au bout de la nuit et réveille en vous le tourbillon d’un vent de création.

Cette nouvelle édition, toujours gratuite et ouverte à tous·tes, offre une multitude de rendez‑vous à ne pas rater à la Galerie le Château d’eau, au Castelet, à Lieu‑Commun, à IPN, au CIAM UT2J La Fabrique, au Centre culturel Bellegarde, aux Abattoirs, Musée Frac Occitanie Toulouse, au Majorat à Villeneuve Tolosane, au Pavillon Blanc Henri Molina à Colomiers, à Odyssud à Blagnac, au Quai des Arts à Cugnaux, à la Maison Salvan à Labège jusqu’à nous conduire en dehors des frontières toulousaines à l’ESCAL à Nailloux. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A not-to-be-missed event for all art lovers, the Week-End de l?Art Contemporain de Toulouse et sa métropole is back for its 17th edition! The PinkPong network invites you to explore the city on foot or by bus, discovering contemporary art.

L’événement WEACT #17 WEEK-END DE L’ART CONTEMPORAIN DE TOULOUSE & SA MÉTROPOLE DU RÉSEAU PINKPONG Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE