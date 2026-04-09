[Webinaire] Aides financières 2026 : Financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3VQtz7T3QmSF_tVbIJ_U1A

Vous prévoyez des travaux de rénovation énergétique sur la métropole nantaise ? Moins consommer d’énergie nécessite parfois des investissements conséquents. Pour les financer, il existe des dispositifs d’aides financières accessibles à tous. Lors de ce webinaire, informez-vous sur ces dispositifs qui vous permettront de boucler votre budget et de définir quel parcours de rénovation ou d’adaptation est le plus pertinent pour vous.

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3VQtz7T3QmSF_tVbIJ_U1A



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