Webinaire IRD Occitanie – Pastoralisme et DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) : tour d’horizon des dispositifs d’accompagnement existants, Évènement digital – CRAO – Toulouse (31), Toulouse
mardi 10 novembre 2026 · Évènement digital - CRAO - Toulouse (31) · Toulouse
Informations pratiques
Webinaire IRD Occitanie – Pastoralisme et DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) : tour d’horizon des dispositifs d’accompagnement existants Mardi 10 novembre, 10h30 Évènement digital – CRAO – Toulouse (31) Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T10:30:00+01:00 – 2026-11-10T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-10T10:30:00+01:00 – 2026-11-10T12:00:00+01:00
Ce webinaire est l’occasion de présenter ces retours d’expériences.
Programme :
Depuis plus de 30 ans, le pastoralisme méditerranéen est mobilisé dans la prévention incendie. Ce webinaire est l’occasion de présenter ces retours d’expériences.
Au programme : les fondamentaux techniques (coupures de combustible, zones stratégiques), pourquoi soutenir financièrement ces pratiques, tour d’horizon des dispositifs existants dans le Sud de la France, avec un focus sur l’Occitanie et les effets des réformes de la PAC. Le webinaire proposera aussi un aperçu des outils utilisés en Espagne, un échange avec des départements émergeants confronté à cette problématique, et une discussion sur les perspectives autour des Paiements pour Services Environnementaux (PSE).
Intervenants :
- Raphaele CHARMETANT – Chargée de mission pastoralisme – Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
- Sylvain MICOLA – Chargé de mission pastoralisme – Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
- Emmanuelle GENEVET – Responsable d’équipe pastoralisme – Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
- Claire LESGOURGUES – Chargée de mission pastoralisme – Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
- Margaux LECROCQ – Animatrice territoriale Narbonnais Littoral – Référente départementale Défense des Forêts contre les Incendies – Chambre départementale d’agriculture de l’Aude
Ce webinaire ouvert à tous les réseaux.
Évènement digital – CRAO – Toulouse (31) 32 rue de Lisieux Toulouse Toulouse 31026 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://events.teams.microsoft.com/event/4956c6e2-d50b-454e-b940-6a6c32d03478@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920 »}]
Depuis plus de 30 ans, le pastoralisme méditerranéen est mobilisé dans la prévention incendie.
CRAO
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026