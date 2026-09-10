Webinaire IRD Occitanie – Pastoralisme et DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) : tour d’horizon des dispositifs d’accompagnement existants, Évènement digital – CRAO – Toulouse (31), Toulouse

Informations pratiques

Webinaire IRD Occitanie – Pastoralisme et DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) : tour d’horizon des dispositifs d’accompagnement existants Mardi 10 novembre, 10h30 Évènement digital – CRAO – Toulouse (31) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T10:30:00+01:00 – 2026-11-10T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T10:30:00+01:00 – 2026-11-10T12:00:00+01:00

Ce webinaire est l’occasion de présenter ces retours d’expériences.

Programme :

Depuis plus de 30 ans, le pastoralisme méditerranéen est mobilisé dans la prévention incendie. Ce webinaire est l’occasion de présenter ces retours d’expériences.

Au programme : les fondamentaux techniques (coupures de combustible, zones stratégiques), pourquoi soutenir financièrement ces pratiques, tour d’horizon des dispositifs existants dans le Sud de la France, avec un focus sur l’Occitanie et les effets des réformes de la PAC. Le webinaire proposera aussi un aperçu des outils utilisés en Espagne, un échange avec des départements émergeants confronté à cette problématique, et une discussion sur les perspectives autour des Paiements pour Services Environnementaux (PSE).

Intervenants :

Raphaele CHARMETANT – Chargée de mission pastoralisme – Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie

Sylvain MICOLA – Chargé de mission pastoralisme – Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie

Emmanuelle GENEVET – Responsable d’équipe pastoralisme – Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie

Claire LESGOURGUES – Chargée de mission pastoralisme – Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie

Margaux LECROCQ – Animatrice territoriale Narbonnais Littoral – Référente départementale Défense des Forêts contre les Incendies – Chambre départementale d’agriculture de l’Aude

Ce webinaire ouvert à tous les réseaux.

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Depuis plus de 30 ans, le pastoralisme méditerranéen est mobilisé dans la prévention incendie.

CRAO