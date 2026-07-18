Week-end à 3 Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Week-end à 3

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-04 21:30:00

Date(s) :

2027-02-04

Jean-Régis de la Motte Saint-Pierre s’occupe de la location de l’appartement parisien de sa femme.

À la fin d’une longue journée de visites, Jean Régis n’a qu’une hâte retrouver sa maîtresse, Gwénaëlle, pour une belle soirée en amoureux.

C’est sans compter sur l’arrivée de Bertrand Serrarin, un potentiel locataire et sur une porte fermée qui va les projeter tous les 3 dans une soirée pleine de surprises.

Trois personnages projetés dans une soirée absurde, loufoque, pleine de règlements de compte et de rebondissements.

Placement libre assis.Tout public

22 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

Jean-Régis de la Motte Saint-Pierre is handling the rental of his wife’s Paris apartment.

At the end of a long day of showings, Jean-Régis has only one thing on his mind: reuniting with his mistress, Gwenaëlle, for a romantic evening together.

But he hasn’t counted on the arrival of Bertrand Serrarin, a potential tenant, or on a locked door that will plunge all three of them into an evening full of surprises.

Three characters thrown into an absurd, zany evening full of score-settling and twists and turns.

Unreserved seating.

L’événement Week-end à 3 Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH