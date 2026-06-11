Week-end artistique à Campagne : exposition de peinture et sculpture Salle communale de Campagne
Week-end artistique à Campagne : exposition de peinture et sculpture Salle communale de Campagne vendredi 19 juin 2026.
Bernard Bourel habitant de Campagne expose ses sculptures sur bois et sur fer ainsi que ses peintures sur le thème « le besoin que nous avons des oiseaux »
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