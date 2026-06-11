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Week-end artistique à Campagne : exposition de peinture et sculpture Salle communale de Campagne

Week-end artistique à Campagne : exposition de peinture et sculpture Salle communale de Campagne

Week-end artistique à Campagne : exposition de peinture et sculpture Salle communale de Campagne vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Salle communale de Campagne

Adresse : 125 chemin des écoliers

Ville : 24260 Campagne

Département : Dordogne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00

Heure de fin : 18:00

Tarif : gratuit

Bernard Bourel habitant de Campagne expose ses sculptures sur bois et sur fer ainsi que ses peintures sur le thème « le besoin que nous avons des oiseaux »

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