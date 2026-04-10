Week-end broderie au château de Piedouault Jallais Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Week-end broderie au château de Piedouault

Jallais Château de Piedouault Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 580 – 580 – 620 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Venez vous initier ou vous perfectionner à la broderie lors d’un week-end exceptionnel au Château de Piedouault !

Laissez-vous guider par l’expertise de Laurence Dorlhac, brodeuse professionnelle, co-autrice du livre Passez votre Cap broderie et journaliste bien connue de Télé Matin. C’est le moment rêvé pour vous immerger dans cette activité, apprendre de nouvelles techniques et partager un moment enrichissant dans un cadre unique.

Au programme

Vendredi

– Accueil et installation

– Apéritif et dîner

Samedi et dimanche

– Petit-déjeuner gourmand

– Matinée broderie

– Déjeuner

– Marche découverte avec Marie-Laure

– Atelier broderie

( Si la météo le permet possibilité d’utiliser la piscine )

– Apéritif et dîner le samedi

Le séjour comprend l’hébergement, tous les repas, les collations et boissons et le matériel nécessaire pour broder (transfert pour la gare de Chemillé possible) .

Jallais Château de Piedouault Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire laurence.afdm@gmail.com

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English :

Come and learn or perfect your embroidery skills during an exceptional weekend at Château de Piedouault!

L’événement Week-end broderie au château de Piedouault Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges