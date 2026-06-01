Week-end Celtique Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

Week-end Celtique

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Dans la cadre de l’exposition De l’or dans la sablière , des groupes de reconstitution historique celtiques vous replongent au temps de la princesse de Reinheim avec la présentation de l’habillement, de la parure, de l’alimentation et de l’artisanat de cette époque.

Visite gratuite du camp, accès payant aux parties muséales.Tout public

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Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

As part of the Gold in the Sandpit exhibition, Celtic historical re-enactment groups take you back to the time of the Princess of Reinheim, presenting the clothing, finery, food and crafts of that era.

Free admission to the camp, with a charge for admission to the museum areas.

L’événement Week-end Celtique Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-04 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES