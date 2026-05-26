Week-end Challenge de déchiffrage en chœur Maison de la musique Le Garric

Le Garric

Week-end Challenge de déchiffrage en chœur

Maison de la musique Cap Découverte Le Garric Tarn

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Pass Public

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Arrêtez de dépendre des audios et devenez enfin autonomes avec vos partitions chorales. Evénement hybride, en présentiel et en ligne, expérience immersive pour transformer votre approche des partitions et vous amener à un nouveau niveau d’autonomie.

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Maison de la musique Cap Découverte Le Garric 81450 Tarn Occitanie contact@ninajoussain.fr

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English :

Stop depending on audios and finally become autonomous with your choral scores. A hybrid online and classroom event, this immersive experience will transform your approach to sheet music and take you to a new level of autonomy.

L’événement Week-end Challenge de déchiffrage en chœur Le Garric a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Ségala Tarnais