Week-end Challenge de déchiffrage en chœur Maison de la musique Le Garric
Week-end Challenge de déchiffrage en chœur Maison de la musique Le Garric samedi 11 juillet 2026.
Le Garric
Week-end Challenge de déchiffrage en chœur
Maison de la musique Cap Découverte Le Garric Tarn
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Pass Public
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12
Arrêtez de dépendre des audios et devenez enfin autonomes avec vos partitions chorales. Evénement hybride, en présentiel et en ligne, expérience immersive pour transformer votre approche des partitions et vous amener à un nouveau niveau d’autonomie.
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Maison de la musique Cap Découverte Le Garric 81450 Tarn Occitanie contact@ninajoussain.fr
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English :
Stop depending on audios and finally become autonomous with your choral scores. A hybrid online and classroom event, this immersive experience will transform your approach to sheet music and take you to a new level of autonomy.
L’événement Week-end Challenge de déchiffrage en chœur Le Garric a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Ségala Tarnais