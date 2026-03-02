Xtreme Fest #13 Parvis de la Maison de la Découverte Le Garric

Xtreme Fest #13

Parvis de la Maison de la Découverte Cap Découverte Le Garric Tarn

Tarif : 60 – 60 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 12:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

Pendant trois jours, Cap Découverte devient le point de ralliement des passionné·es de rock, punk et metal venus de toute la France.

Avec une programmation unique et une ambiance rare, on y célèbre la musique avec 4 jours de festival.

.

Parvis de la Maison de la Découverte Cap Découverte Le Garric 81450 Tarn Occitanie +33 5 63 54 52 70 communication@polluxasso.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For three days, Cap Découverte becomes the rallying point for rock, punk and metal fans from all over France.

With a unique program and a rare atmosphere, it’s a 4-day celebration of music.

L’événement Xtreme Fest #13 Le Garric a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme du Ségala Tarnais