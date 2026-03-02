Xtreme Fest after party (gratuit) Parvis de la Maison de la Découverte Le Garric

Xtreme Fest after party (gratuit)

Parvis de la Maison de la Découverte Cap Découverte Le Garric Tarn

Début : 2026-08-02 12:00:00

fin : 2026-08-02

2026-08-02

Après 3 jours intenses de festival, L’Estafette reprend ses droits pour une journée de décompression totale ! C’est le moment idéal pour goûter à l’ambiance unique du festival dans une version familiale, conviviale et 100% gratuite.

Parvis de la Maison de la Découverte Cap Découverte Le Garric 81450 Tarn Occitanie +33 5 63 54 52 70 communication@polluxasso.com

English :

After 3 intense days of festival action, L’Estafette returns for a day of total relaxation! It’s the perfect time to enjoy the unique atmosphere of the festival in a family-friendly version, 100% free of charge.

