Blandouet-Saint Jean

Week-end Champêtre

SAINT JEAN SUR ERVE Plan d’eau Blandouet-Saint Jean Mayenne

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Le comité des fêtes de Saint Jean sur Erve vous propose un week- end champêtre dans un cadre exceptionnel de nature et de verdure.

Venez découvrir un circuit unique et accessible uniquement ce week-end. L’équipe vous prépare des repas faits maison. Une animation avec des jeunes musiciens de la commune

Au programme:

– Le samedi 23 mai 2026 Lâcher de truites (à partir de 8!h) Buvette et restauration sur place.

Repas champêtre à partir de 19h30 avec animation musicale: LESS SIX DUCS 12,00€ (sur réservation )

– Le dimanche 24 mai 2026 Lâcher de truites (à partir de 8h) Buvette et restauration sur place.

Randonnée pédestre 6 ou 12 Km à 3,00€ (sur réservation)

Repas champêtre à partir de 12h00 à 12,00€ (sur réservation) .

SAINT JEAN SUR ERVE Plan d’eau Blandouet-Saint Jean 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 40 16 10 comitesaintjeansurerve@gmail.com

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English :

The festival committee of Saint Jean sur Erve invites you to a country weekend in an exceptional setting of nature and greenery.

L’événement Week-end Champêtre Blandouet-Saint Jean a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons