Week-end Champêtre SAINT JEAN SUR ERVE Blandouet-Saint Jean
Week-end Champêtre SAINT JEAN SUR ERVE Blandouet-Saint Jean samedi 23 mai 2026.
Blandouet-Saint Jean
Week-end Champêtre
SAINT JEAN SUR ERVE Plan d’eau Blandouet-Saint Jean Mayenne
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Le comité des fêtes de Saint Jean sur Erve vous propose un week- end champêtre dans un cadre exceptionnel de nature et de verdure.
Venez découvrir un circuit unique et accessible uniquement ce week-end. L’équipe vous prépare des repas faits maison. Une animation avec des jeunes musiciens de la commune
Au programme:
– Le samedi 23 mai 2026 Lâcher de truites (à partir de 8!h) Buvette et restauration sur place.
Repas champêtre à partir de 19h30 avec animation musicale: LESS SIX DUCS 12,00€ (sur réservation )
– Le dimanche 24 mai 2026 Lâcher de truites (à partir de 8h) Buvette et restauration sur place.
Randonnée pédestre 6 ou 12 Km à 3,00€ (sur réservation)
Repas champêtre à partir de 12h00 à 12,00€ (sur réservation) .
SAINT JEAN SUR ERVE Plan d’eau Blandouet-Saint Jean 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 40 16 10 comitesaintjeansurerve@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The festival committee of Saint Jean sur Erve invites you to a country weekend in an exceptional setting of nature and greenery.
L’événement Week-end Champêtre Blandouet-Saint Jean a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons