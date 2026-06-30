Week-end de la Glisse Skatepark Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Week-end de la Glisse

Skatepark Boulevard Albert 1er Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Du 28 au 30 août, l’esplanade de la plage et les abords du skatepark vibreront au rythme du Week-end de la Glisse un événement qui rassemble les passionnés et curieux de sports extrêmes.

Étape officielle du FISE Xperience, le Week-end de la Glisse réuni chaque année les meilleurs riders havrais, français et européens autour de quatre disciplines skateboard, roller, BMX et trottinette freestyle.

Deux spots emblématiques le Bowl et le Freestyle Park accueilleront les épreuves et démonstrations tout au long du week-end. Une méga-rampe sera également installée en face du skatepark, promettant un spectacle grandiose. L’objectif ? Défier la gravité… et émerveiller le public !

Tout public Entrée libre .

Skatepark Boulevard Albert 1er Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end de la Glisse

L’événement Week-end de la Glisse Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie