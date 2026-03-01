Week end de perfectionnement à la dégustation des vins Suze-la-Rousse

Week end de perfectionnement à la dégustation des vins

Château Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 396 – 396 – 396 EUR

724 € en duo

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-15 17:30:00

2026-03-14

Ces deux jours de stage permettent de comprendre l’influence du cépage et du terroir, la hiérarchie des appellations et de découvrir les vins particuliers: moelleux, vins doux naturels, champagne…

Château Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 21 30 contact@universite-du-vin.com

English :

These two days of training course allow to understand the influence of the grape variety and the soil, the hierarchy of the appellations and to discover the particular wines: sweet wines, natural sweet wines, champagne…

