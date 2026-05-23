Week-end découverte Pilates & Yoga Studio EL Pilates Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 11:30 – 12:30

Gratuit : non 5 € sur inscription Tout public

Profitez de cours découverte de Pilates et Yoga en petits groupes, dans une ambiance conviviale et bienveillante.? Plusieurs créneaux proposés tout au long du week-end? Accessible à tous les niveaux? 5 € la séance sur réservationPrenez un moment pour bouger, respirer et découvrir notre univers bien-être.Les cours sont accessibles à tous, que vous soyez débutant ou confirmé, venez tester en toute bienveillance ces disciplines aux nombreux bienfaits.Réservation en ligne ou directement par mail : contact@elpilates.frProgramme :Samedi 20 Juin :11h30 – Hatha Yoga – Aurélie14h00 – Pilates – Florian15h30 – Pilates – EdwigeDimanche 21 Juin :10h00 – Vinyasa Yoga -Lisa10h00 – Pilates – Florian11h30 – Pilates – Edwige11h30 – Pilates – Florian

Studio EL Pilates Saint-Herblain 44800



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