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Week-end découverte Pilates & Yoga Studio EL Pilates Saint-Herblain

Week-end découverte Pilates & Yoga Studio EL Pilates Saint-Herblain

Week-end découverte Pilates & Yoga Studio EL Pilates Saint-Herblain samedi 20 juin 2026.

Lieu : Studio EL Pilates

Adresse : 1 rue jacques prevert 44800

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 11:30

Tarif : 5 € sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 11:30 – 12:30
Gratuit : non 5 € sur inscription Tout public 

Profitez de cours découverte de Pilates et Yoga en petits groupes, dans une ambiance conviviale et bienveillante.? Plusieurs créneaux proposés tout au long du week-end? Accessible à tous les niveaux? 5 € la séance sur réservationPrenez un moment pour bouger, respirer et découvrir notre univers bien-être.Les cours sont accessibles à tous, que vous soyez débutant ou confirmé, venez tester en toute bienveillance ces disciplines aux nombreux bienfaits.Réservation en ligne ou directement par mail : contact@elpilates.frProgramme :Samedi 20 Juin :11h30 – Hatha Yoga – Aurélie14h00 – Pilates – Florian15h30 – Pilates – EdwigeDimanche 21 Juin :10h00 – Vinyasa Yoga -Lisa10h00 – Pilates – Florian11h30 – Pilates – Edwige11h30 – Pilates – Florian

Studio EL Pilates Saint-Herblain 44800


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