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AGENDA · Sélestat

Week-end des FRAC Sélestat

dimanche 22 novembre 2026 · Sélestat

Week-end des FRAC Sélestat

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
1 route de Marckolsheim
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Sélestat

Week-end des FRAC

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 15:00:00
fin : 2026-11-22 16:30:00

Date(s) :
2026-11-22

Les comédiens Stéphane et Victor Dubaron, papas de Dinguerie Comedy , vous donnent rendez-vous pour une visite dérapante des expositions
Visite Veuillez rester groupés !

Pendant le week-end des FRAC, organisé par Platform , réseau regroupant les 22 fonds régionaux d’art contemporain, les comédiens Stéphane et Victor Dubaron, papas de Dinguerie Comedy, vous donnent rendez-vous pour une visite dérapante des expositions du FRAC Alsace. 0  .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55  information@frac-alsace.org

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English :

Actors Stéphane and Victor Dubaron, the hosts of Dinguerie Comedy, invite you to join them for a wild tour of the exhibits

L’événement Week-end des FRAC Sélestat a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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