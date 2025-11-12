Week-end des FRAC Sélestat
dimanche 22 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Week-end des FRAC
1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 15:00:00
fin : 2026-11-22 16:30:00
Date(s) :
2026-11-22
Les comédiens Stéphane et Victor Dubaron, papas de Dinguerie Comedy , vous donnent rendez-vous pour une visite dérapante des expositions
Visite Veuillez rester groupés !
Pendant le week-end des FRAC, organisé par Platform , réseau regroupant les 22 fonds régionaux d’art contemporain, les comédiens Stéphane et Victor Dubaron, papas de Dinguerie Comedy, vous donnent rendez-vous pour une visite dérapante des expositions du FRAC Alsace. 0 .
1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 information@frac-alsace.org
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English :
Actors Stéphane and Victor Dubaron, the hosts of Dinguerie Comedy, invite you to join them for a wild tour of the exhibits
L’événement Week-end des FRAC Sélestat a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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