Informations pratiques

Sélestat

Week-end des FRAC

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-22 15:00:00

fin : 2026-11-22 16:30:00

Date(s) :

2026-11-22

Les comédiens Stéphane et Victor Dubaron, papas de Dinguerie Comedy , vous donnent rendez-vous pour une visite dérapante des expositions

Visite Veuillez rester groupés !

Pendant le week-end des FRAC, organisé par Platform , réseau regroupant les 22 fonds régionaux d’art contemporain, les comédiens Stéphane et Victor Dubaron, papas de Dinguerie Comedy, vous donnent rendez-vous pour une visite dérapante des expositions du FRAC Alsace. 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 information@frac-alsace.org

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English :

Actors Stéphane and Victor Dubaron, the hosts of Dinguerie Comedy, invite you to join them for a wild tour of the exhibits

L’événement Week-end des FRAC Sélestat a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme