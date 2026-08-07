Week-end des musiques bretonnes & d’ailleurs Loc-Envel
samedi 22 août 2026 · Loc-Envel
Informations pratiques
Loc-Envel
Week-end des musiques bretonnes & d’ailleurs
La Kasbah Loc-Envel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Au programme le samedi 22 août Apéro gourmand & concerts (Logod Dall Kan ha Diskan et Astrajan Project Fusion trad bretonne & électro) et le dimanche 23 août Brunch & concert d’écoute (Gilles Le Bigot guitare celtique) .
La Kasbah Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 14 23 63
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English :
L’événement Week-end des musiques bretonnes & d’ailleurs Loc-Envel a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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