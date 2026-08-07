Informations pratiques

Loc-Envel

Week-end des musiques bretonnes & d’ailleurs

La Kasbah Loc-Envel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Au programme le samedi 22 août Apéro gourmand & concerts (Logod Dall Kan ha Diskan et Astrajan Project Fusion trad bretonne & électro) et le dimanche 23 août Brunch & concert d’écoute (Gilles Le Bigot guitare celtique) .

La Kasbah Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 14 23 63

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English :

L’événement Week-end des musiques bretonnes & d’ailleurs Loc-Envel a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol