Week-end des parcs et jardins ouverts au public, Bratislavská kalvária, Bratislava

Week-end des parcs et jardins ouverts au public 5 – 7 juin Bratislavská kalvária okres Bratislava I

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La colline du Calvaire de Bratislava est un lieu remarquable d’histoire et de prière, ainsi qu’un espace naturel unique de la vieille ville de Bratislava. Last year, the latest new stations were completed with exceptional accessibility. La restauration de la station du Saint-Sépulcre associe des vestiges d’architecture ancienne à des ajouts modernes. Le soir, les chapelles sont illuminées jusqu’à 22 heures. Pendant les deux jours, trois expositions parallèles au sommet du Calvaire pouvaient être vues : le Calvaire d’autrefois, d’aujourd’hui et de demain ; le renouveau liturgique du Calvaire ; les animaux du Calvaire, apprenez à les connaître et à les protéger !

Bratislavská kalvária Na Kalvárii, 811 04 Bratislava, Slovakia Bratislava 811 04 Staré Mesto okres Bratislava I Région de Bratislava

Rendez-vous aux jardins

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