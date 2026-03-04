Week-end Famille, Musée des Augustins, Toulouse

Week-end Famille 28 et 29 mars Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Les samedi 28 et dimanche 29 mars 2026, le musée des Augustins ouvre ses portes aux familles pour deux jours d’animations mêlant ateliers participatifs et visites commentées.

Durant ce weekend spécial, les ateliers et animations sont gratuites.

Seule l’entrée reste payante – Accès billeterie

Places limitées pour les ateliers : réservation gratuite obligatoire.

Un événement idéal pour une sortie familiale à Toulouse, alliant apprentissage, imagination et plaisir.

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« link »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/content?lang=fr »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

Un weekend dédié aux familles ! Le musée se mue en terrain de jeux pour les familles avec des activités pour tous les âges et toutes les envies. #weekendfamille

mairie de Toulouse – P. Nin