Week-end festif : Couleur Japon, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Week-end festif : Couleur Japon 5 et 6 décembre Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T10:00:00+01:00 – 2026-12-05T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T10:00:00+01:00 – 2026-12-06T19:00:00+01:00

Week-end festif : Couleur Japon

Ateliers, kamishibaï, gastronomie japonaise

Dans le cadre du festival Couleur Japon, le Temps des Cerises vous propose un week-end festif immergé dans la culture japonaise : démonstrations et initiations aux arts martiaux, ventes de spécialités culinaires japonaises, ateliers créatifs, et les traditionnelles lectures de kamishibaï du Temps des Cerises, à l’occasion de la Journée internationale du kamishibaï. Durant ce week-end s’inscrit notre nouvel événement de saison : Les Grasse-Mat’ du Temps des Cerises, où la structure ouvrira exceptionnellement ses portes dès 10h le dimanche matin.

Tout public. Entrée libre.

Samedi 5 et dimanche 6 décembre de 10h à 19h

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Ateliers, kamishibaï, gastronomie japonaise CLAVIM CouleursJapon

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