Week-end historique au château-musée de Dieulouard, Château de Dieulouard – Musée gallo-romain et de la Renaissance, Dieulouard
samedi 19 septembre 2026 · Château de Dieulouard - Musée gallo-romain et de la Renaissance · Dieulouard
Informations pratiques
Week-end historique au château-musée de Dieulouard 19 et 20 septembre Château de Dieulouard – Musée gallo-romain et de la Renaissance Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le Château-musée de Dieulouard sera ravi de vous accueillir nombreux pour ce week-end placé sous le thème du patrimoine.
Au programme :
⚔️ Performances et ateliers animés par l’Ost du Lapin noir
️ Visites guidées assurées par nos guides bénévoles, costumés pour l’occasion
Exposition sur l’histoire de la photographie pour célébrer son bicentenaire.
Château de Dieulouard – Musée gallo-romain et de la Renaissance Rue de la Fontaine, 54380 Dieulouard, France Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est https://www.chateau-musee-dieulouard.fr Le château de Dieulouard, impressionnante forteresse des évêques de Verdun de la fin du Xe siècle, offre une immersion dans l’histoire locale avec vue sur la vallée de Moselle.
Tous les dimanches après-midis, les bénévoles du Château Renaissance et musée gallo-romain vous accueillent de 14 à 18 heures.
Par le biais de 2 visites chaque dimanche au choix à 14h15 ou à 16 heures, les guides déambuleront à vos côtés, avec force d’explications et d’anecdotes sur l’histoire des sites de Scarpone et Dieulouard, dans les salles du musée et les pièces du château.
Le Château-musée de Dieulouard sera ravi de vous accueillir nombreux pour ce week-end placé sous le thème du patrimoine.
©Château de Dieulouard
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